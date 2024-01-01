肯雅先令兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，肯雅先令兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為31.455，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，肯雅先令的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.029%。

在過去一星期，肯雅先令兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在21-07-2024高見31.782，並在25-07-2024低見30.868。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-1.227%。