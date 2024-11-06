История обменного курса камбоджийский риель–индонезийские рупии

Обменный курс камбоджийских риеля/индонезийские рупии сейчас составляет 3,860, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.150% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,904, и минимумом, равным 3,855, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.604%.