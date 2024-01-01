История обменного курса камбоджийский риель–ангольские кванзы

Обменный курс камбоджийских риеля/ангольские кванзы сейчас составляет 0,226, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.160% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,228, и минимумом, равным 0,225, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.025%.