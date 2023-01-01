Джерсийские фунты в азербайджанские манаты

Сконвертируйте JEP в AZN по реальному обменному курсу

1000 jep
2144.26 azn

1.00000 JEP = 2.14426 AZN

Среднерыночный курс в 09:41
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867951.094991.33491.493991.659440.9646518.7087
1 GBP1.1521411.2615105.2321.721321.911941.1114121.5554
1 USD0.913350.792707183.41851.36451.515610.88117.0871
1 INR0.01094870.009502770.011987710.01635730.01816880.01056120.204836

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Азербайджанский манат
1 JEP2.14426 AZN
5 JEP10.72130 AZN
10 JEP21.44260 AZN
20 JEP42.88520 AZN
50 JEP107.21300 AZN
100 JEP214.42600 AZN
250 JEP536.06500 AZN
500 JEP1072.13000 AZN
1000 JEP2144.26000 AZN
2000 JEP4288.52000 AZN
5000 JEP10721.30000 AZN
10000 JEP21442.60000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Фунт Джерси
1 AZN0.46636 JEP
5 AZN2.33181 JEP
10 AZN4.66361 JEP
20 AZN9.32722 JEP
50 AZN23.31805 JEP
100 AZN46.63610 JEP
250 AZN116.59025 JEP
500 AZN233.18050 JEP
1000 AZN466.36100 JEP
2000 AZN932.72200 JEP
5000 AZN2331.80500 JEP
10000 AZN4663.61000 JEP