Jersey poundundan Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile JEP → AZN çevirin

1.000 jep
2.134,80 azn

1.00000 JEP = 2.13480 AZN

07:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854481.073389.10191.453621.653390.94864518.33
1 GBP1.170311.2561104.2771.70121.934991.110221.4519
1 USD0.93170.796115183.01681.354351.540480.8838517.0782
1 INR0.01122310.009589810.012045710.01631420.01855620.01064660.20572

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Jersey poundundan Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Azerbaycan Manatı
1 JEP2.13480 AZN
5 JEP10.67400 AZN
10 JEP21.34800 AZN
20 JEP42.69600 AZN
50 JEP106.74000 AZN
100 JEP213.48000 AZN
250 JEP533.70000 AZN
500 JEP1067.40000 AZN
1000 JEP2134.80000 AZN
2000 JEP4269.60000 AZN
5000 JEP10674.00000 AZN
10000 JEP21348.00000 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Jersey poundu
1 AZN0.46843 JEP
5 AZN2.34213 JEP
10 AZN4.68427 JEP
20 AZN9.36854 JEP
50 AZN23.42135 JEP
100 AZN46.84270 JEP
250 AZN117.10675 JEP
500 AZN234.21350 JEP
1000 AZN468.42700 JEP
2000 AZN936.85400 JEP
5000 AZN2342.13500 JEP
10000 AZN4684.27000 JEP