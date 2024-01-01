10 фунтов Джерси в азербайджанские манаты

Сконвертируйте JEP в AZN по реальному обменному курсу

10 jep
21,94 azn

£1,000 JEP = man.2,194 AZN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,21032,2103
Низкий2,14282,0991
В среднем2,17102,1552
Изменить1.50%4.30%
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Соотношение 1 JEP к AZN

За последние 30 дней максимальный курс JEP к AZN составил 2,2103, а минимальный — 2,1428. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1710. Изменение курса JEP к AZN в процентном соотношении составило 1.50.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к AZN составил 2,2103, а минимальный — 2,0991. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1552. Изменение курса JEP к AZN в процентном соотношении составило 4.30.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Азербайджанский манат
1 JEP2,19400 AZN
5 JEP10,97000 AZN
10 JEP21,94000 AZN
20 JEP43,88000 AZN
50 JEP109,70000 AZN
100 JEP219,40000 AZN
250 JEP548,50000 AZN
500 JEP1 097,00000 AZN
1000 JEP2 194,00000 AZN
2000 JEP4 388,00000 AZN
5000 JEP10 970,00000 AZN
10000 JEP21 940,00000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Фунт Джерси
1 AZN0,45579 JEP
5 AZN2,27894 JEP
10 AZN4,55788 JEP
20 AZN9,11576 JEP
50 AZN22,78940 JEP
100 AZN45,57880 JEP
250 AZN113,94700 JEP
500 AZN227,89400 JEP
1000 AZN455,78800 JEP
2000 AZN911,57600 JEP
5000 AZN2 278,94000 JEP
10000 AZN4 557,88000 JEP