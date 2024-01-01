50 исландских крон в сингапурские доллары

Сконвертируйте ISK в SGD по реальному обменному курсу

50 isk
0,49 sgd

kr1,000 ISK = S$0,009780 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00980,0098
Низкий0,00970,0096
В среднем0,00980,0097
Изменить0.73%1.43%
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Соотношение 1 ISK к SGD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SGD составил 0,0098, а минимальный — 0,0097. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0098. Изменение курса ISK к SGD в процентном соотношении составило 0.73.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SGD составил 0,0098, а минимальный — 0,0096. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0097. Изменение курса ISK к SGD в процентном соотношении составило 1.43.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Сингапурский доллар
1 ISK0,00978 SGD
5 ISK0,04890 SGD
10 ISK0,09780 SGD
20 ISK0,19561 SGD
50 ISK0,48902 SGD
100 ISK0,97804 SGD
250 ISK2,44511 SGD
500 ISK4,89022 SGD
1000 ISK9,78044 SGD
2000 ISK19,56088 SGD
5000 ISK48,90220 SGD
10000 ISK97,80440 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Исландская крона
1 SGD102,24500 ISK
5 SGD511,22500 ISK
10 SGD1 022,45000 ISK
20 SGD2 044,90000 ISK
50 SGD5 112,25000 ISK
100 SGD10 224,50000 ISK
250 SGD25 561,25000 ISK
500 SGD51 122,50000 ISK
1000 SGD102 245,00000 ISK
2000 SGD204 490,00000 ISK
5000 SGD511 225,00000 ISK
10000 SGD1 022 450,00000 ISK