История обменного курса исландская крона–сингапурские доллары

Обменный курс исландская крона/сингапурские доллары сейчас составляет 0,010, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.146% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,010, и минимумом, равным 0,010, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.236% уменьшение стоимости.