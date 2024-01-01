10 тысяч исландских крон в руандийские франки

Сконвертируйте ISK в RWF по реальному обменному курсу

10 000 isk
95 612 rwf

kr1,000 ISK = R₣9,561 RWF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,60109,6010
Низкий9,39209,1255
В среднем9,49159,3907
Изменить1.63%4.44%
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Соотношение 1 ISK к RWF

За последние 30 дней максимальный курс ISK к RWF составил 9,6010, а минимальный — 9,3920. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,4915. Изменение курса ISK к RWF в процентном соотношении составило 1.63.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к RWF составил 9,6010, а минимальный — 9,1255. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,3907. Изменение курса ISK к RWF в процентном соотношении составило 4.44.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Руандийский франк
1 ISK9,56123 RWF
5 ISK47,80615 RWF
10 ISK95,61230 RWF
20 ISK191,22460 RWF
50 ISK478,06150 RWF
100 ISK956,12300 RWF
250 ISK2 390,30750 RWF
500 ISK4 780,61500 RWF
1000 ISK9 561,23000 RWF
2000 ISK19 122,46000 RWF
5000 ISK47 806,15000 RWF
10000 ISK95 612,30000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Исландская крона
1 RWF0,10459 ISK
5 RWF0,52295 ISK
10 RWF1,04589 ISK
20 RWF2,09178 ISK
50 RWF5,22945 ISK
100 RWF10,45890 ISK
250 RWF26,14725 ISK
500 RWF52,29450 ISK
1000 RWF104,58900 ISK
2000 RWF209,17800 ISK
5000 RWF522,94500 ISK
10000 RWF1 045,89000 ISK