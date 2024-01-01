10 исландских крон в руандийские франки
Сконвертируйте ISK в RWF по реальному обменному курсу
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|1 ISK в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9,6010
|9,6010
|Низкий
|9,3920
|9,1255
|В среднем
|9,4915
|9,3907
|Изменить
|1.63%
|4.44%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к RWF
За последние 30 дней максимальный курс ISK к RWF составил 9,6010, а минимальный — 9,3920. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,4915. Изменение курса ISK к RWF в процентном соотношении составило 1.63.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к RWF составил 9,6010, а минимальный — 9,1255. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,3907. Изменение курса ISK к RWF в процентном соотношении составило 4.44.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Исландская крона / Руандийский франк
|1 ISK
|9,56123 RWF
|5 ISK
|47,80615 RWF
|10 ISK
|95,61230 RWF
|20 ISK
|191,22460 RWF
|50 ISK
|478,06150 RWF
|100 ISK
|956,12300 RWF
|250 ISK
|2 390,30750 RWF
|500 ISK
|4 780,61500 RWF
|1000 ISK
|9 561,23000 RWF
|2000 ISK
|19 122,46000 RWF
|5000 ISK
|47 806,15000 RWF
|10000 ISK
|95 612,30000 RWF