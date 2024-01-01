1 тысяча исландских крон в кенийские шиллинги

Сконвертируйте ISK в KES по реальному обменному курсу

1 000 isk
940 kes

kr1,000 ISK = Ksh0,9395 KES

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,95390,9682
Низкий0,92170,9217
В среднем0,93210,9427
Изменить1.67%-0.59%
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Соотношение 1 ISK к KES

За последние 30 дней максимальный курс ISK к KES составил 0,9539, а минимальный — 0,9217. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9321. Изменение курса ISK к KES в процентном соотношении составило 1.67.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к KES составил 0,9682, а минимальный — 0,9217. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9427. Изменение курса ISK к KES в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Кенийский шиллинг
1 ISK0,93951 KES
5 ISK4,69755 KES
10 ISK9,39511 KES
20 ISK18,79022 KES
50 ISK46,97555 KES
100 ISK93,95110 KES
250 ISK234,87775 KES
500 ISK469,75550 KES
1000 ISK939,51100 KES
2000 ISK1 879,02200 KES
5000 ISK4 697,55500 KES
10000 ISK9 395,11000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Исландская крона
1 KES1,06438 ISK
5 KES5,32190 ISK
10 KES10,64380 ISK
20 KES21,28760 ISK
50 KES53,21900 ISK
100 KES106,43800 ISK
250 KES266,09500 ISK
500 KES532,19000 ISK
1000 KES1 064,38000 ISK
2000 KES2 128,76000 ISK
5000 KES5 321,90000 ISK
10000 KES10 643,80000 ISK