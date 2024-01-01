История обменного курса исландская крона–кенийские шиллинги

Обменный курс исландская крона/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,940, отражая изменение в размере -1.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.299% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,957, и минимумом, равным 0,935, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.284% уменьшение стоимости.