История обменного курса кенийский шиллинг–исландские кроны

Обменный курс кенийских шиллинга/исландские кроны сейчас составляет 1,076, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.968% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/исландские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,077, и минимумом, равным 1,056, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.880%.