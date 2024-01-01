100 исландских крон в иорданские динары

Сконвертируйте ISK в JOD по реальному обменному курсу

100 isk
0,515 jod

kr1,000 ISK = JD0,005152 JOD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00520,0052
Низкий0,00510,0050
В среднем0,00510,0051
Изменить1.10%2.65%
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Соотношение 1 ISK к JOD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к JOD составил 0,0052, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0051. Изменение курса ISK к JOD в процентном соотношении составило 1.10.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к JOD составил 0,0052, а минимальный — 0,0050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0051. Изменение курса ISK к JOD в процентном соотношении составило 2.65.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Иорданский динар
1 ISK0,00515 JOD
5 ISK0,02576 JOD
10 ISK0,05152 JOD
20 ISK0,10304 JOD
50 ISK0,25759 JOD
100 ISK0,51518 JOD
250 ISK1,28794 JOD
500 ISK2,57589 JOD
1000 ISK5,15177 JOD
2000 ISK10,30354 JOD
5000 ISK25,75885 JOD
10000 ISK51,51770 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Исландская крона
1 JOD194,10800 ISK
5 JOD970,54000 ISK
10 JOD1 941,08000 ISK
20 JOD3 882,16000 ISK
50 JOD9 705,40000 ISK
100 JOD19 410,80000 ISK
250 JOD48 527,00000 ISK
500 JOD97 054,00000 ISK
1000 JOD194 108,00000 ISK
2000 JOD388 216,00000 ISK
5000 JOD970 540,00000 ISK
10000 JOD1 941 080,00000 ISK