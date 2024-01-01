1 фунт о. Мэн в алжирские динары

Сконвертируйте IMP в DZD по реальному обменному курсу

1 imp
173,66 dzd

£1,000 IMP = دج173,7 DZD

Среднерыночный курс в 17:53
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1 IMP в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий174,7710174,7710
Низкий169,8930166,3100
В среднем171,6813170,4593
Изменить1.60%4.42%
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Соотношение 1 IMP к DZD

За последние 30 дней максимальный курс IMP к DZD составил 174,7710, а минимальный — 169,8930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 171,6813. Изменение курса IMP к DZD в процентном соотношении составило 1.60.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к DZD составил 174,7710, а минимальный — 166,3100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 170,4593. Изменение курса IMP к DZD в процентном соотношении составило 4.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1211,4941,6280,96719,645
1 GBP1,18711,292108,1461,7731,9321,14823,315
1 USD0,9190,774183,721,3731,4950,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт о. Мэн

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Алжирский динар
1 IMP173,65600 DZD
5 IMP868,28000 DZD
10 IMP1 736,56000 DZD
20 IMP3 473,12000 DZD
50 IMP8 682,80000 DZD
100 IMP17 365,60000 DZD
250 IMP43 414,00000 DZD
500 IMP86 828,00000 DZD
1000 IMP173 656,00000 DZD
2000 IMP347 312,00000 DZD
5000 IMP868 280,00000 DZD
10000 IMP1 736 560,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Фунт (о. Мэн)
1 DZD0,00576 IMP
5 DZD0,02879 IMP
10 DZD0,05759 IMP
20 DZD0,11517 IMP
50 DZD0,28793 IMP
100 DZD0,57585 IMP
250 DZD1,43963 IMP
500 DZD2,87925 IMP
1000 DZD5,75850 IMP
2000 DZD11,51700 IMP
5000 DZD28,79250 IMP
10000 DZD57,58500 IMP