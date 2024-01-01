История обменного курса фунт о. Мэн–алжирские динары

Обменный курс фунт о. Мэн/алжирские динары сейчас составляет 173,656, отражая изменение в размере -0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.276% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 175,030, и минимумом, равным 173,458, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.198% уменьшение стоимости.