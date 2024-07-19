500 израильских новых шекелей в канадские доллары

Сконвертируйте ILS в CAD по реальному обменному курсу

500 ils
188,37 cad

₪1,000 ILS = C$0,3767 CAD

Среднерыночный курс в 13:32
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1 ILS в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37910,3791
Низкий0,36240,3596
В среднем0,36930,3685
Изменить2.20%3.23%
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Соотношение 1 ILS к CAD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3693. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 2.20.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3596. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3685. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 3.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1141,4961,6280,96819,44
1 GBP1,18711,292108,1491,7761,9331,14923,075
1 USD0,9190,774183,6911,3741,4960,88917,856
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Канадский доллар
1 ILS0,37673 CAD
5 ILS1,88367 CAD
10 ILS3,76734 CAD
20 ILS7,53468 CAD
50 ILS18,83670 CAD
100 ILS37,67340 CAD
250 ILS94,18350 CAD
500 ILS188,36700 CAD
1000 ILS376,73400 CAD
2000 ILS753,46800 CAD
5000 ILS1 883,67000 CAD
10000 ILS3 767,34000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Израильский новый шекель
1 CAD2,65439 ILS
5 CAD13,27195 ILS
10 CAD26,54390 ILS
20 CAD53,08780 ILS
50 CAD132,71950 ILS
100 CAD265,43900 ILS
250 CAD663,59750 ILS
500 CAD1 327,19500 ILS
1000 CAD2 654,39000 ILS
2000 CAD5 308,78000 ILS
5000 CAD13 271,95000 ILS
10000 CAD26 543,90000 ILS