1 израильский новый шекель в канадские доллары

Сконвертируйте ILS в CAD по реальному обменному курсу

1 ils
0,38 cad

₪1,000 ILS = C$0,3765 CAD

Среднерыночный курс в 13:31
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1 ILS в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37910,3791
Низкий0,36240,3596
В среднем0,36930,3685
Изменить2.17%3.20%
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Соотношение 1 ILS к CAD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3693. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 2.17.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3596. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3685. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 3.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1261,4961,6280,96819,434
1 GBP1,18711,292108,1621,7761,9321,14923,067
1 USD0,9180,774183,6941,3741,4950,88917,849
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Канадский доллар
1 ILS0,37648 CAD
5 ILS1,88241 CAD
10 ILS3,76481 CAD
20 ILS7,52962 CAD
50 ILS18,82405 CAD
100 ILS37,64810 CAD
250 ILS94,12025 CAD
500 ILS188,24050 CAD
1000 ILS376,48100 CAD
2000 ILS752,96200 CAD
5000 ILS1 882,40500 CAD
10000 ILS3 764,81000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Израильский новый шекель
1 CAD2,65618 ILS
5 CAD13,28090 ILS
10 CAD26,56180 ILS
20 CAD53,12360 ILS
50 CAD132,80900 ILS
100 CAD265,61800 ILS
250 CAD664,04500 ILS
500 CAD1 328,09000 ILS
1000 CAD2 656,18000 ILS
2000 CAD5 312,36000 ILS
5000 CAD13 280,90000 ILS
10000 CAD26 561,80000 ILS