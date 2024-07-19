1 тысяча израильских новых шекелей в канадские доллары
Сконвертируйте ILS в CAD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3791
|0,3791
|Низкий
|0,3624
|0,3596
|В среднем
|0,3693
|0,3685
|Изменить
|2.17%
|3.20%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к CAD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3693. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 2.17.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к CAD составил 0,3791, а минимальный — 0,3596. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3685. Изменение курса ILS к CAD в процентном соотношении составило 3.20.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Канадский доллар / Израильский новый шекель
|1 CAD
|2,65439 ILS
|5 CAD
|13,27195 ILS
|10 CAD
|26,54390 ILS
|20 CAD
|53,08780 ILS
|50 CAD
|132,71950 ILS
|100 CAD
|265,43900 ILS
|250 CAD
|663,59750 ILS
|500 CAD
|1 327,19500 ILS
|1000 CAD
|2 654,39000 ILS
|2000 CAD
|5 308,78000 ILS
|5000 CAD
|13 271,95000 ILS
|10000 CAD
|26 543,90000 ILS