1 тысяча израильских новых шекелей в брунейские доллары

Сконвертируйте ILS в BND по реальному обменному курсу

1 000 ils
369,22 bnd

₪1,000 ILS = B$0,3692 BND

Среднерыночный курс в 13:59
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1 ILS в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37280,3728
Низкий0,35930,3581
В среднем0,36490,3642
Изменить1.62%2.13%
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Соотношение 1 ILS к BND

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BND составил 0,3728, а минимальный — 0,3593. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3649. Изменение курса ILS к BND в процентном соотношении составило 1.62.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BND составил 0,3728, а минимальный — 0,3581. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3642. Изменение курса ILS к BND в процентном соотношении составило 2.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,0941,4931,6260,96819,444
1 GBP1,18711,292108,1721,7731,9311,14923,089
1 USD0,9190,774183,7151,3721,4940,8917,869
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Брунейский доллар
1 ILS0,36922 BND
5 ILS1,84610 BND
10 ILS3,69220 BND
20 ILS7,38440 BND
50 ILS18,46100 BND
100 ILS36,92200 BND
250 ILS92,30500 BND
500 ILS184,61000 BND
1000 ILS369,22000 BND
2000 ILS738,44000 BND
5000 ILS1 846,10000 BND
10000 ILS3 692,20000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Израильский новый шекель
1 BND2,70841 ILS
5 BND13,54205 ILS
10 BND27,08410 ILS
20 BND54,16820 ILS
50 BND135,42050 ILS
100 BND270,84100 ILS
250 BND677,10250 ILS
500 BND1 354,20500 ILS
1000 BND2 708,41000 ILS
2000 BND5 416,82000 ILS
5000 BND13 542,05000 ILS
10000 BND27 084,10000 ILS