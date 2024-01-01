1 индонезийская рупия в сингапурские доллары

Сконвертируйте IDR в SGD по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 sgd

Rp1,000 IDR = S$0,00008306 SGD

Среднерыночный курс в 12:42
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1 IDR в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить0.64%-0.85%
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Соотношение 1 IDR к SGD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к SGD в процентном соотношении составило 0.64.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к SGD в процентном соотношении составило -0.85.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10811,4641,6271,4940,8438,505
1 SGD0,74462,2170,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Сингапурский доллар
1 IDR0,00008 SGD
5 IDR0,00042 SGD
10 IDR0,00083 SGD
20 IDR0,00166 SGD
50 IDR0,00415 SGD
100 IDR0,00831 SGD
250 IDR0,02077 SGD
500 IDR0,04153 SGD
1000 IDR0,08306 SGD
2000 IDR0,16612 SGD
5000 IDR0,41530 SGD
10000 IDR0,83061 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Индонезийская рупия
1 SGD12 039,40000 IDR
5 SGD60 197,00000 IDR
10 SGD120 394,00000 IDR
20 SGD240 788,00000 IDR
50 SGD601 970,00000 IDR
100 SGD1 203 940,00000 IDR
250 SGD3 009 850,00000 IDR
500 SGD6 019 700,00000 IDR
1000 SGD12 039 400,00000 IDR
2000 SGD24 078 800,00000 IDR
5000 SGD60 197 000,00000 IDR
10000 SGD120 394 000,00000 IDR