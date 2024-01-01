1 тысяча индонезийских рупий в российские рубли
Сконвертируйте IDR в RUB по реальному обменному курсу
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|1 IDR в RUB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0055
|0,0058
|Низкий
|0,0051
|0,0051
|В среднем
|0,0054
|0,0055
|Изменить
|6.01%
|-5.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к RUB
За последние 30 дней максимальный курс IDR к RUB составил 0,0055, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0054. Изменение курса IDR к RUB в процентном соотношении составило 6.01.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к RUB составил 0,0058, а минимальный — 0,0051. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0055. Изменение курса IDR к RUB в процентном соотношении составило -5.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в российские рубли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Российский рубль / Индонезийская рупия
|1 RUB
|184,87500 IDR
|5 RUB
|924,37500 IDR
|10 RUB
|1 848,75000 IDR
|20 RUB
|3 697,50000 IDR
|50 RUB
|9 243,75000 IDR
|100 RUB
|18 487,50000 IDR
|250 RUB
|46 218,75000 IDR
|500 RUB
|92 437,50000 IDR
|1000 RUB
|184 875,00000 IDR
|2000 RUB
|369 750,00000 IDR
|5000 RUB
|924 375,00000 IDR
|10000 RUB
|1 848 750,00000 IDR