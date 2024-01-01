1 индонезийская рупия в либерийские доллары

Сконвертируйте IDR в LRD по реальному обменному курсу

1 idr
0,01 lrd

Rp1,000 IDR = L$0,01205 LRD

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01210,0121
Низкий0,01180,0118
В среднем0,01190,0120
Изменить1.61%1.41%
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Соотношение 1 IDR к LRD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к LRD составил 0,0121, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0119. Изменение курса IDR к LRD в процентном соотношении составило 1.61.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к LRD составил 0,0121, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0120. Изменение курса IDR к LRD в процентном соотношении составило 1.41.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9181,3441,4931,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11411,4641,6261,4930,8438,505
1 SGD0,74462,2290,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Либерийский доллар
1 IDR0,01205 LRD
5 IDR0,06024 LRD
10 IDR0,12047 LRD
20 IDR0,24095 LRD
50 IDR0,60237 LRD
100 IDR1,20474 LRD
250 IDR3,01185 LRD
500 IDR6,02370 LRD
1000 IDR12,04740 LRD
2000 IDR24,09480 LRD
5000 IDR60,23700 LRD
10000 IDR120,47400 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Индонезийская рупия
1 LRD83,00520 IDR
5 LRD415,02600 IDR
10 LRD830,05200 IDR
20 LRD1 660,10400 IDR
50 LRD4 150,26000 IDR
100 LRD8 300,52000 IDR
250 LRD20 751,30000 IDR
500 LRD41 502,60000 IDR
1000 LRD83 005,20000 IDR
2000 LRD166 010,40000 IDR
5000 LRD415 026,00000 IDR
10000 LRD830 052,00000 IDR