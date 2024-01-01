250 индонезийских рупий в либерийские доллары
Сконвертируйте IDR в LRD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 IDR в LRD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0121
|0,0121
|Низкий
|0,0118
|0,0118
|В среднем
|0,0119
|0,0120
|Изменить
|1.61%
|1.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к LRD
За последние 30 дней максимальный курс IDR к LRD составил 0,0121, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0119. Изменение курса IDR к LRD в процентном соотношении составило 1.61.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к LRD составил 0,0121, а минимальный — 0,0118. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0120. Изменение курса IDR к LRD в процентном соотношении составило 1.41.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в либерийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Либерийский доллар / Индонезийская рупия
|1 LRD
|83,00520 IDR
|5 LRD
|415,02600 IDR
|10 LRD
|830,05200 IDR
|20 LRD
|1 660,10400 IDR
|50 LRD
|4 150,26000 IDR
|100 LRD
|8 300,52000 IDR
|250 LRD
|20 751,30000 IDR
|500 LRD
|41 502,60000 IDR
|1000 LRD
|83 005,20000 IDR
|2000 LRD
|166 010,40000 IDR
|5000 LRD
|415 026,00000 IDR
|10000 LRD
|830 052,00000 IDR