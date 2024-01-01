5 000 индонезийских рупий в лаосские кипы

Сконвертируйте IDR в LAK по реальному обменному курсу

5 000 idr
6 847,35 lak

Rp1,000 IDR = ₭1,369 LAK

Среднерыночный курс в 07:47
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,37591,3759
Низкий1,33511,3108
В среднем1,35361,3362
Изменить2.14%4.48%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к LAK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к LAK составил 1,3759, а минимальный — 1,3351. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3536. Изменение курса IDR к LAK в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к LAK составил 1,3759, а минимальный — 1,3108. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3362. Изменение курса IDR к LAK в процентном соотношении составило 4.48.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9181,3441,4931,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10611,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2290,68311,1111,020,5765,809

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Лаосский кип
1 IDR1,36947 LAK
5 IDR6,84735 LAK
10 IDR13,69470 LAK
20 IDR27,38940 LAK
50 IDR68,47350 LAK
100 IDR136,94700 LAK
250 IDR342,36750 LAK
500 IDR684,73500 LAK
1000 IDR1 369,47000 LAK
2000 IDR2 738,94000 LAK
5000 IDR6 847,35000 LAK
10000 IDR13 694,70000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Индонезийская рупия
1 LAK0,73021 IDR
5 LAK3,65104 IDR
10 LAK7,30207 IDR
20 LAK14,60414 IDR
50 LAK36,51035 IDR
100 LAK73,02070 IDR
250 LAK182,55175 IDR
500 LAK365,10350 IDR
1000 LAK730,20700 IDR
2000 LAK1 460,41400 IDR
5000 LAK3 651,03500 IDR
10000 LAK7 302,07000 IDR