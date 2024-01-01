1 индонезийская рупия в южно-корейские воны

Сконвертируйте IDR в KRW по реальному обменному курсу

1 idr
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Rp1,000 IDR = ₩0,08575 KRW

Среднерыночный курс в 11:31
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1 IDR в KRWПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08580,0858
Низкий0,08430,0840
В среднем0,08490,0848
Изменить1.52%1.36%
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Соотношение 1 IDR к KRW

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KRW составил 0,0858, а минимальный — 0,0843. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0849. Изменение курса IDR к KRW в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KRW составил 0,0858, а минимальный — 0,0840. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0848. Изменение курса IDR к KRW в процентном соотношении составило 1.36.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09611,4641,6261,4930,8438,503
1 SGD0,74462,2240,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в южно-корейские воны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Южно-Корейский вон
1 IDR0,08575 KRW
5 IDR0,42875 KRW
10 IDR0,85751 KRW
20 IDR1,71501 KRW
50 IDR4,28753 KRW
100 IDR8,57505 KRW
250 IDR21,43762 KRW
500 IDR42,87525 KRW
1000 IDR85,75050 KRW
2000 IDR171,50100 KRW
5000 IDR428,75250 KRW
10000 IDR857,50500 KRW
Обменные курсы Южно-Корейский вон / Индонезийская рупия
1 KRW11,66170 IDR
5 KRW58,30850 IDR
10 KRW116,61700 IDR
20 KRW233,23400 IDR
50 KRW583,08500 IDR
100 KRW1 166,17000 IDR
250 KRW2 915,42500 IDR
500 KRW5 830,85000 IDR
1000 KRW11 661,70000 IDR
2000 KRW23 323,40000 IDR
5000 KRW58 308,50000 IDR
10000 KRW116 617,00000 IDR
20000 KRW233 234,00000 IDR
30000 KRW349 851,00000 IDR
40000 KRW466 468,00000 IDR
50000 KRW583 085,00000 IDR