5 индонезийских рупий в киргизские сомы
Сконвертируйте IDR в KGS по реальному обменному курсу
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|1 IDR в KGS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0053
|0,0055
|Низкий
|0,0053
|0,0053
|В среднем
|0,0053
|0,0054
|Изменить
|-0.77%
|-3.62%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к KGS
За последние 30 дней максимальный курс IDR к KGS составил 0,0053, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса IDR к KGS в процентном соотношении составило -0.77.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к KGS составил 0,0055, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса IDR к KGS в процентном соотношении составило -3.62.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в киргизские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Киргизский сом / Индонезийская рупия
|1 KGS
|189,13600 IDR
|5 KGS
|945,68000 IDR
|10 KGS
|1 891,36000 IDR
|20 KGS
|3 782,72000 IDR
|50 KGS
|9 456,80000 IDR
|100 KGS
|18 913,60000 IDR
|250 KGS
|47 284,00000 IDR
|500 KGS
|94 568,00000 IDR
|1000 KGS
|189 136,00000 IDR
|2000 KGS
|378 272,00000 IDR
|5000 KGS
|945 680,00000 IDR
|10000 KGS
|1 891 360,00000 IDR