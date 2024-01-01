20 индонезийских рупий в киргизские сомы

Сконвертируйте IDR в KGS по реальному обменному курсу

20 idr
0,11 kgs

Rp1,000 IDR = Лв0,005287 KGS

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00530,0055
Низкий0,00530,0053
В среднем0,00530,0054
Изменить-0.77%-3.62%
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Соотношение 1 IDR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KGS составил 0,0053, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса IDR к KGS в процентном соотношении составило -0.77.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KGS составил 0,0055, а минимальный — 0,0053. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса IDR к KGS в процентном соотношении составило -3.62.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11211,4641,6261,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2260,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Киргизский сом
1 IDR0,00529 KGS
5 IDR0,02644 KGS
10 IDR0,05287 KGS
20 IDR0,10574 KGS
50 IDR0,26436 KGS
100 IDR0,52872 KGS
250 IDR1,32180 KGS
500 IDR2,64361 KGS
1000 IDR5,28721 KGS
2000 IDR10,57442 KGS
5000 IDR26,43605 KGS
10000 IDR52,87210 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Индонезийская рупия
1 KGS189,13600 IDR
5 KGS945,68000 IDR
10 KGS1 891,36000 IDR
20 KGS3 782,72000 IDR
50 KGS9 456,80000 IDR
100 KGS18 913,60000 IDR
250 KGS47 284,00000 IDR
500 KGS94 568,00000 IDR
1000 KGS189 136,00000 IDR
2000 KGS378 272,00000 IDR
5000 KGS945 680,00000 IDR
10000 KGS1 891 360,00000 IDR