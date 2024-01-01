10 тысяч индонезийских рупий в китайские юани

Сконвертируйте IDR в CNY по реальному обменному курсу

10 000 idr
4,49 cny

Rp1,000 IDR = ¥0,0004490 CNY

Среднерыночный курс в 10:36
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1 IDR в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменить1.25%0.82%
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Соотношение 1 IDR к CNY

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CNY составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к CNY в процентном соотношении составило 1.25.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CNY составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к CNY в процентном соотношении составило 0.82.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6640,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07311,4641,6261,4920,8438,501
1 SGD0,74462,2110,68311,1111,0190,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Китайский юань RMB
1 IDR0,00045 CNY
5 IDR0,00224 CNY
10 IDR0,00449 CNY
20 IDR0,00898 CNY
50 IDR0,02245 CNY
100 IDR0,04490 CNY
250 IDR0,11225 CNY
500 IDR0,22450 CNY
1000 IDR0,44900 CNY
2000 IDR0,89800 CNY
5000 IDR2,24500 CNY
10000 IDR4,48999 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Индонезийская рупия
1 CNY2 227,17000 IDR
5 CNY11 135,85000 IDR
10 CNY22 271,70000 IDR
20 CNY44 543,40000 IDR
50 CNY111 358,50000 IDR
100 CNY222 717,00000 IDR
250 CNY556 792,50000 IDR
500 CNY1 113 585,00000 IDR
1000 CNY2 227 170,00000 IDR
2000 CNY4 454 340,00000 IDR
5000 CNY11 135 850,00000 IDR
10000 CNY22 271 700,00000 IDR