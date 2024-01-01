100 индонезийских рупий в китайские юани
Сконвертируйте IDR в CNY по реальному обменному курсу
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|1 IDR в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0005
|0,0005
|Низкий
|0,0004
|0,0004
|В среднем
|0,0004
|0,0004
|Изменить
|1.25%
|0.82%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к CNY
За последние 30 дней максимальный курс IDR к CNY составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к CNY в процентном соотношении составило 1.25.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к CNY составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к CNY в процентном соотношении составило 0.82.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Индонезийская рупия
|1 CNY
|2 227,14000 IDR
|5 CNY
|11 135,70000 IDR
|10 CNY
|22 271,40000 IDR
|20 CNY
|44 542,80000 IDR
|50 CNY
|111 357,00000 IDR
|100 CNY
|222 714,00000 IDR
|250 CNY
|556 785,00000 IDR
|500 CNY
|1 113 570,00000 IDR
|1000 CNY
|2 227 140,00000 IDR
|2000 CNY
|4 454 280,00000 IDR
|5000 CNY
|11 135 700,00000 IDR
|10000 CNY
|22 271 400,00000 IDR