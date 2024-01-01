100 индонезийских рупий в ангольские кванзы

Сконвертируйте IDR в AOA по реальному обменному курсу

100 idr
5,47 aoa

Rp1,000 IDR = Kz0,05471 AOA

Среднерыночный курс в 09:54
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1 IDR в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05490,0549
Низкий0,05240,0516
В среднем0,05360,0531
Изменить3.75%5.73%
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Соотношение 1 IDR к AOA

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AOA составил 0,0549, а минимальный — 0,0524. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0536. Изменение курса IDR к AOA в процентном соотношении составило 3.75.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AOA составил 0,0549, а минимальный — 0,0516. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0531. Изменение курса IDR к AOA в процентном соотношении составило 5.73.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6570,9191,3441,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,03611,4631,6271,4930,8438,498
1 SGD0,74462,2240,68411,1121,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Ангольская кванза
1 IDR0,05471 AOA
5 IDR0,27354 AOA
10 IDR0,54708 AOA
20 IDR1,09417 AOA
50 IDR2,73542 AOA
100 IDR5,47084 AOA
250 IDR13,67710 AOA
500 IDR27,35420 AOA
1000 IDR54,70840 AOA
2000 IDR109,41680 AOA
5000 IDR273,54200 AOA
10000 IDR547,08400 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Индонезийская рупия
1 AOA18,27870 IDR
5 AOA91,39350 IDR
10 AOA182,78700 IDR
20 AOA365,57400 IDR
50 AOA913,93500 IDR
100 AOA1 827,87000 IDR
250 AOA4 569,67500 IDR
500 AOA9 139,35000 IDR
1000 AOA18 278,70000 IDR
2000 AOA36 557,40000 IDR
5000 AOA91 393,50000 IDR
10000 AOA182 787,00000 IDR