История обменного курса индонезийская рупия–ангольские кванзы

Обменный курс индонезийская рупия/ангольские кванзы сейчас составляет 0,055, отражая изменение в размере -0.215% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,056, и минимумом, равным 0,054, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.700% уменьшение стоимости.