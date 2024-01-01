200 000 венгерских форинтов в молдавские леи
Сконвертируйте HUF в MDL по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 HUF в MDL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0494
|0,0501
|Низкий
|0,0479
|0,0477
|В среднем
|0,0487
|0,0488
|Изменить
|2.11%
|1.79%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 HUF к MDL
За последние 30 дней максимальный курс HUF к MDL составил 0,0494, а минимальный — 0,0479. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0487. Изменение курса HUF к MDL в процентном соотношении составило 2.11.
За последние 90 дней максимальный курс HUF к MDL составил 0,0501, а минимальный — 0,0477. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0488. Изменение курса HUF к MDL в процентном соотношении составило 1.79.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Венгерский форинт / Молдавский лей
|2000 HUF
|98,48580 MDL
|5000 HUF
|246,21450 MDL
|10000 HUF
|492,42900 MDL
|15000 HUF
|738,64350 MDL
|20000 HUF
|984,85800 MDL
|30000 HUF
|1 477,28700 MDL
|40000 HUF
|1 969,71600 MDL
|50000 HUF
|2 462,14500 MDL
|60000 HUF
|2 954,57400 MDL
|100000 HUF
|4 924,29000 MDL
|150000 HUF
|7 386,43500 MDL
|200000 HUF
|9 848,58000 MDL
|Обменные курсы Молдавский лей / Венгерский форинт
|1 MDL
|20,30750 HUF
|5 MDL
|101,53750 HUF
|10 MDL
|203,07500 HUF
|20 MDL
|406,15000 HUF
|50 MDL
|1 015,37500 HUF
|100 MDL
|2 030,75000 HUF
|250 MDL
|5 076,87500 HUF
|500 MDL
|10 153,75000 HUF
|1000 MDL
|20 307,50000 HUF
|2000 MDL
|40 615,00000 HUF
|5000 MDL
|101 537,50000 HUF
|10000 MDL
|203 075,00000 HUF