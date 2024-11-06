История обменного курса фиджийский доллар–мексиканские песо

Обменный курс фиджийских доллара/мексиканские песо сейчас составляет 9,012, отражая изменение в размере 0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.577% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 9,172, и минимумом, равным 8,710, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.635%.