История обменного курса фиджийский доллар–киргизские сомы

Обменный курс фиджийских доллара/киргизские сомы сейчас составляет 38,484, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.617% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 38,484, и минимумом, равным 37,353, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.624%.