История обменного курса киргизский сом–фиджийские доллары

Обменный курс киргизских сома/фиджийские доллары сейчас составляет 0,026, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость киргизских сомов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.551% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс киргизский сом/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,026, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.598%.