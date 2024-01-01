吉爾吉斯索姆兌斐濟元匯率歷史紀錄

今日，吉爾吉斯索姆兌斐濟元的匯率目前為0.027，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉爾吉斯索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.809%。

在過去一星期，吉爾吉斯索姆兌斐濟元的匯率波動，在26-07-2024高見0.027，並在22-07-2024低見0.026。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.827%。