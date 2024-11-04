История обменного курса фиджийский доллар–эфиопские быры

Обменный курс фиджийских доллара/эфиопские быры сейчас составляет 54,573, отражая изменение в размере 0.737% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 54,701, и минимумом, равным 52,984, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.196%.