История обменного курса эфиопский быр–фиджийские доллары

Обменный курс эфиопских быра/фиджийские доллары сейчас составляет 0,018, отражая изменение в размере -0.731% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,019, и минимумом, равным 0,018, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.148%.