История обменного курса фиджийский доллар–чешские кроны

Обменный курс фиджийских доллара/чешские кроны сейчас составляет 10,531, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.942% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/чешские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 10,539, и минимумом, равным 10,221, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.114%.