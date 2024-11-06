История обменного курса фиджийский доллар–колумбийские песо

Обменный курс фиджийских доллара/колумбийские песо сейчас составляет 1 938,460, отражая изменение в размере -0.089% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.241% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 980,130, и минимумом, равным 1 894,280, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.106%.