История обменного курса фиджийский доллар–китайские юани

Обменный курс фиджийских доллара/китайские юани сейчас составляет 3,209, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.907% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/китайские юани колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 3,209, и минимумом, равным 3,122, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.700%.