История обменного курса фиджийский доллар–чилийские песо

Обменный курс фиджийских доллара/чилийские песо сейчас составляет 432,871, отражая изменение в размере -0.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.957% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/чилийские песо колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 434,872, и минимумом, равным 416,517, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.610%.