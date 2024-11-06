История обменного курса фиджийский доллар–болгарские левы

Обменный курс фиджийских доллара/болгарские левы сейчас составляет 0,815, отражая изменение в размере -0.137% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.216% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/болгарские левы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,816, и минимумом, равным 0,790, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.947%.