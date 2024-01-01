Египетские фунты в таджикские сомони

Сконвертируйте EGP в TJS по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = SM0,2164 TJS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к TJS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 EGP в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21990,2210
Низкий0,21640,2149
В среднем0,21860,2187
Изменение-1.55%0.16%
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Соотношение 1 EGP к TJS

За последние 30 дней максимальный курс EGP к TJS составил 0,2199, а минимальный — 0,2164. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2186. Изменение курса EGP к TJS в процентном соотношении составило -1.55.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к TJS составил 0,2210, а минимальный — 0,2149. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2187. Изменение курса EGP к TJS в процентном соотношении составило 0.16.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Таджикский сомони
1 EGP0,21636 TJS
5 EGP1,08181 TJS
10 EGP2,16362 TJS
20 EGP4,32724 TJS
50 EGP10,81810 TJS
100 EGP21,63620 TJS
250 EGP54,09050 TJS
500 EGP108,18100 TJS
1000 EGP216,36200 TJS
2000 EGP432,72400 TJS
5000 EGP1 081,81000 TJS
10000 EGP2 163,62000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Египетский фунт
1 TJS4,62189 EGP
5 TJS23,10945 EGP
10 TJS46,21890 EGP
20 TJS92,43780 EGP
50 TJS231,09450 EGP
100 TJS462,18900 EGP
250 TJS1 155,47250 EGP
500 TJS2 310,94500 EGP
1000 TJS4 621,89000 EGP
2000 TJS9 243,78000 EGP
5000 TJS23 109,45000 EGP
10000 TJS46 218,90000 EGP