Mısır lirasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile EGP → TJS çevirin

1.000 egp
353,71 tjs

1.00000 EGP = 0.35371 TJS

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.93231.355050.7961151.5430983.04753.6728530.7607
1 EUR1.0726511.453490.853961.655289.08093.9396832.9955
1 CAD0.737980.68799710.5875171.1387761.28742.7104922.7008
1 GBP1.25611.171021.7020811.93828104.3164.6134738.6385

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tacikistan Somonu
1 EGP0.35371 TJS
5 EGP1.76854 TJS
10 EGP3.53708 TJS
20 EGP7.07416 TJS
50 EGP17.68540 TJS
100 EGP35.37080 TJS
250 EGP88.42700 TJS
500 EGP176.85400 TJS
1000 EGP353.70800 TJS
2000 EGP707.41600 TJS
5000 EGP1768.54000 TJS
10000 EGP3537.08000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Mısır Lirası
1 TJS2.82719 EGP
5 TJS14.13595 EGP
10 TJS28.27190 EGP
20 TJS56.54380 EGP
50 TJS141.35950 EGP
100 TJS282.71900 EGP
250 TJS706.79750 EGP
500 TJS1413.59500 EGP
1000 TJS2827.19000 EGP
2000 TJS5654.38000 EGP
5000 TJS14135.95000 EGP
10000 TJS28271.90000 EGP