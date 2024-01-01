5.000 Mısır lirasından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile EGP → TJS çevirin

1,000E£ EGP = 0,2164SM TJS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 EGP → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21930,2210
Düşük0,21530,2153
Ortalama0,21770,2187
Değişim-1.28%-0.37%
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1 EGP → TJS istatistikleri

EGP → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2193, en düşük 0,2153 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2177 oldu. EGP → TJS kurundaki değişiklik -1.28 değerindeydi.

EGP → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2210, en düşük 0,2153 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2187 oldu. EGP → TJS kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tacikistan Somonu
1 EGP0,21640 TJS
5 EGP1,08199 TJS
10 EGP2,16397 TJS
20 EGP4,32794 TJS
50 EGP10,81985 TJS
100 EGP21,63970 TJS
250 EGP54,09925 TJS
500 EGP108,19850 TJS
1000 EGP216,39700 TJS
2000 EGP432,79400 TJS
5000 EGP1.081,98500 TJS
10000 EGP2.163,97000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Mısır Lirası
1 TJS4,62113 EGP
5 TJS23,10565 EGP
10 TJS46,21130 EGP
20 TJS92,42260 EGP
50 TJS231,05650 EGP
100 TJS462,11300 EGP
250 TJS1.155,28250 EGP
500 TJS2.310,56500 EGP
1000 TJS4.621,13000 EGP
2000 TJS9.242,26000 EGP
5000 TJS23.105,65000 EGP
10000 TJS46.211,30000 EGP