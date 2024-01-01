Франки Джибути в ямайские доллары

Сконвертируйте DJF в JMD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = J$0,8899 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DJF к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 DJF в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,89170,8917
Низкий0,88630,8798
В среднем0,88850,8848
Изменение0.31%1.09%
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Соотношение 1 DJF к JMD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к JMD составил 0,8917, а минимальный — 0,8863. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8885. Изменение курса DJF к JMD в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к JMD составил 0,8917, а минимальный — 0,8798. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8848. Изменение курса DJF к JMD в процентном соотношении составило 1.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Ямайский доллар
1 DJF0,88990 JMD
5 DJF4,44952 JMD
10 DJF8,89904 JMD
20 DJF17,79808 JMD
50 DJF44,49520 JMD
100 DJF88,99040 JMD
250 DJF222,47600 JMD
500 DJF444,95200 JMD
1000 DJF889,90400 JMD
2000 DJF1 779,80800 JMD
5000 DJF4 449,52000 JMD
10000 DJF8 899,04000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Франк Джибути
1 JMD1,12372 DJF
5 JMD5,61860 DJF
10 JMD11,23720 DJF
20 JMD22,47440 DJF
50 JMD56,18600 DJF
100 JMD112,37200 DJF
250 JMD280,93000 DJF
500 JMD561,86000 DJF
1000 JMD1 123,72000 DJF
2000 JMD2 247,44000 DJF
5000 JMD5 618,60000 DJF
10000 JMD11 237,20000 DJF