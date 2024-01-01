Франки Джибути в гонконгские доллары

Сконвертируйте DJF в HKD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = $0,04372 HKD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DJF к HKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HKD
1 DJF в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04370,0439
Низкий0,04360,0436
В среднем0,04370,0438
Изменение0.08%-0.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DJF к HKD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к HKD составил 0,0437, а минимальный — 0,0436. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0437. Изменение курса DJF к HKD в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к HKD составил 0,0439, а минимальный — 0,0436. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0438. Изменение курса DJF к HKD в процентном соотношении составило -0.31.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DJF к HKD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

DJF в USD

DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

DJF в AUD

DJF в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Гонконгский доллар
1 DJF0,04372 HKD
5 DJF0,21860 HKD
10 DJF0,43720 HKD
20 DJF0,87440 HKD
50 DJF2,18600 HKD
100 DJF4,37200 HKD
250 DJF10,93000 HKD
500 DJF21,86000 HKD
1000 DJF43,72000 HKD
2000 DJF87,44000 HKD
5000 DJF218,60000 HKD
10000 DJF437,20000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Франк Джибути
100 HKD2 287,28000 DJF
200 HKD4 574,56000 DJF
300 HKD6 861,84000 DJF
500 HKD11 436,40000 DJF
1000 HKD22 872,80000 DJF
2000 HKD45 745,60000 DJF
2500 HKD57 182,00000 DJF
3000 HKD68 618,40000 DJF
4000 HKD91 491,20000 DJF
5000 HKD114 364,00000 DJF
10000 HKD228 728,00000 DJF
20000 HKD457 456,00000 DJF