Ямайский доллар (JMD)
Название валюты
Ямайский доллар
Символ валюты
J$
Обменный курс для JMD
|USD
|JPY
|AUD
|SGD
|EUR
|ZAR
|GBP
|CAD
|Из JMD
|0.00640
|1.00124
|0.00950
|0.00858
|0.00586
|0.11642
|0.00493
|0.00876
|В JMD
|156.27600
|0.99876
|105.23600
|116.49300
|170.67700
|8.58966
|202.79200
|114.21600
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