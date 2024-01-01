Ямайский доллар (JMD)

Название валюты

Ямайский доллар

J$

Обменный курс для JMD

 USD JPY AUD SGD EUR ZAR GBP CAD
Из JMD0.00640 1.00124 0.00950 0.00858 0.00586 0.11642 0.00493 0.00876
В JMD156.27600 0.99876 105.23600 116.49300 170.67700 8.58966 202.79200 114.21600

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